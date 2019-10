Tía María con licencia

El Consejo de Minería se lavó la cara y ayer confirmó la validez de la licencia de construcción del proyecto Tía María, en el Valle de Tambo, por lo que sería bueno saber cómo tomará esto el Poder Ejecutivo, y en especial el presidente Martín Vizcarra, quien, según un audio difundido meses atrás, coincidía con un grupo de autoridades encabezadas por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, en no sacar adelante el mencionado proyecto cuprífero.

Sin duda, la decisión va a caldear los ánimos en el sur del país, siempre azuzado por esa izquierda retrógrada y antiempresa privada que, a pocos meses de una elección, podría encontrar la oportunidad perfecta para ganar exposición y obtener votos a fin de alcanzar un escaño en enero próximo. Ojalá esta vez no nos dejemos sorprender por esta clase de personajes que ya han sumido en la miseria, por ejemplo, a la región Cajamarca.

Ahora que Tía María tiene nuevamente licencia para iniciar trabajos en el Valle de Tambo, lo cual no significa que las obras se inicien esta semana o la próxima, el Poder Ejecutivo tiene que ejercer su autoridad y sobre todo actuar como articulador del diálogo entre la minera y la población, que no es representada por los llamados "espartambos", dedicados a bloquear carreteras, atacar la propiedad pública y privada, arrojar piedras a los policías o convocar a paros.

No cabe duda de que la población tiene que ser escuchada en todos sus extremos, pero no a través de la pedrada, el palazo o la quema de llantas. Los que incurran en este tipo de acciones tendrán que ser sometidos a la ley, como sucede en todo país civilizado. No se trata de "criminalizar la protesta", sino de actuar dentro de la ley, por más que no le guste a la izquierda, que en la mayoría de casos parece que más sabe movilizar turbas violentas que defender sus posturas con argumentos.

Los habitantes del Valle de Tambo tienen que ser parte del trabajo que permita concretar esta inversión, que es importante para la economía del país y de la región, y que además está cumpliendo con las exigencias legales definidas por el propio Estado. El Poder Ejecutivo tiene que cumplir un gran rol en esta tarea, y no hacerse de lado como sucedió en el 2011 con el frustrado proyecto Conga, en Cajamarca, que hasta hoy sigue trunco.