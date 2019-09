Adhiriéndose a una iniciativa que ha surgido en el ámbito ecuménico de diálogo y oración con comunidades cristianas no católicas, el papa Francisco nos ha convocado a vivir el denominado Tiempo de la Creación. Es el periodo comprendido entre el 1 de setiembre, día en que se ha celebrado la quinta Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y el 4 de octubre, en que la Iglesia católica conmemora a San Francisco de Asís. Es deseo del Santo Padre que durante estas semanas recemos, reflexionemos y realicemos acciones concretas a favor de la que él mismo llama “nuestra casa común”, porque la naturaleza se está degradando cada vez más y el cambio climático está causando desastres en diversas partes del mundo, afectando con especial intensidad a los más pobres y vulnerables.

Todos sabemos que hay ciertas personas y empresas que se dedican a la actividad industrial o a explotar los recursos naturales sin respetar las leyes de la naturaleza, pero pocos son conscientes de que no solo ellas atentan contra el bien común. También nosotros, los ciudadanos comunes, atentamos contra la creación cuando, por ejemplo, derrochamos el agua dejándola correr sin utilizarla, malgastamos la energía eléctrica dejando encendida la luz en ambientes donde no vamos a estar, usamos innumerables bolsas de plástico, etc. Aprovechemos este Tiempo de la Creación para reflexionar sobre cómo nuestras pequeñas acciones de cada día pueden estar dañando a nuestra casa común y poniendo en peligro a las próximas generaciones; y, allí donde haya necesidad, tomemos la seria decisión de apostar por un estilo de vida más sencillo y sobrio, porque, como dice el papa Francisco en su citado mensaje, cada uno de nosotros “puede contribuir a tejer, como un hilo sutil, pero único e indispensable, la red de la vida que abraza a todos. Sintámonos involucrados y responsables de “cuidar la creación con la oración y el compromiso”.