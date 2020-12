Se acaba el 2020 y pese a las críticas, los comunicados, las condenas internacionales, las violaciones a los derechos humanos, la tiranía y al desastre económico, la dictadura venezolana a cargo de Nicolás Maduro se mantiene en pie y sin dar señas de estar llegando a su fin, todo esto para desgracia de los ciudadanos de ese país y del resto del planeta que desde hace más de dos décadas es testigo de lo que ha hecho el chavismo con ese rico territorio.

En el año que se va -quizá por la irrupción de letal coronavirus en la escena global o a lo mejor también por el cansancio de la comunidad internacional al ver que nada cambia en Venezuela-, la tiranía chavista parece haber pasado a un segundo plano y a convertirse en parte del paisaje de una región donde la mayoría de países celebra elecciones y mal que bien mantienen el equilibrio de poderes, mientras el impresentable de Maduro no se mueve del Palacio de Miraflores.

Esto es grave, pues cada día que las botas de chavismo se mantienen sobre Venezuela, hay seres humanos en sufriendo injusta prisión, la libertad de expresión sigue sin existir, el hambre y la escasez castigan a millones, y la gente hace lo que sea con tal de salir de ese infierno, aunque eso implique llegar a otro país a mendigar unas cuantas monedas en la luz roja de los semáforos, todo bajo el discurso de la “igualdad” y la “justicia social” del “socialismo del siglo XXI”.

Con toda esta tragedia que no cesa y que comenzó con un cambio de Constitución, resulta surrealista que acá en el Perú tengamos aún a representantes de la izquierda promoviendo “propuestas” que se concretarse, nos llevarían a una pesadilla similar a la que vive Venezuela hace más de dos décadas, desde que los ciudadanos cometieron el error histórico de creer en las promesas del farsante y demagogo de Hugo Chávez, el que decía que hablaba con Simón Bolívar. Pese a la pandemia, el mundo no puede permanecer indiferente a la larga tragedia de Venezuela, que no es la única en la región, pues allí también se mantienen Cuba y Nicaragua como “faros” de la tiranía izquierdista y de lo que ocasionan los discursos populistas y la aplicación de “recetas” que han fracasado a lo largo de la historia. Cuando a diario se violan los derechos humanos de millones de personas, no se puede tirar la toalla.