Todo vale por el poder

Es divertido notar por estos días a ciertos personajes de la izquierda tratando de verle la cuadratura al círculo a fin de justificar la previsible alianza entre Nuevo Perú, con Verónika Mendoza a la cabeza, y el partido Perú Libre, de Vladimir Cerrón. Buscan que la gente crea el cuento de que como el suspendido gobernador regional de Junín ha pedido licencia en su agrupación, tras ser sentenciado por corrupción, el terreno está parejo y acá no pasa nada.

En esta alianza también aparece la agrupación que lidera Yehude Simon, expremier del segundo gobierno aprista y exgobernador regional de Lambayeque, quien tiene asuntos que aclarar por sus nexos con Odebrecht. No hay duda de que tener habilitada una inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hace que esa izquierda que se vende como la “reserva moral” se olvide de todos los "anticuchos" de sus "compañeros de ruta". Es la política del "todo vale".

Si los aliados de Mendoza afirman que la agrupación de Cerrón está limpia de polvo y paja porque el personaje ha pedido licencia tras su sentencia, entonces también habría que creer que Fuerza Popular ya no tiene nada que ver con Keiko Fujimori porque está presa, que el APRA vive al margen de las acusaciones de corrupción contra Alan García porque este se suicidó hace seis meses, o que Perú Posible es una opción viable porque Alejandro Toledo está preso.

Al menos, en medio de todo este desmadre, algunos izquierdistas han renunciado a Nuevo Perú al no estar de acuerdo con la alianza llevada a cabo por Mendoza, quien parece estar dispuesta a pagar cualquier precio por llegar al próximo Congreso pese a no haber logrado inscribir a su partido. Su gran problema ha sido el no alcanzar el número de firmas requerido, lo que la está llevando a usar al partido de Cerrón como "vientre de alquiler".

Siempre he sostenido que por más retrógradas y fracasadas que sean las propuestas de la izquierda, es necesario que en todo país haya un socialismo algo moderno y capaz de al menos participar en el debate político. Sin embargo, como vemos con lo sucedido con Nuevo Perú, los "camaradas" siguen anclados en las cavernas, en el estatismo, en las posturas antiempresa, en las alabanzas al dictador Juan Velasco y en los coqueteos con el terrorismo. De ahí no salen.