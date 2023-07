El hashtag #PerúPaísdeVioladores se vuelve viral cada vez que ocurre algún caso de violencia sexual en el territorio peruano. Algunos conservadores o de escasa comprensión lectora desdeñan esta frase aduciendo que no todos los peruanos son violadores. Hasta abril, se atendieron en el país, 2,549 casos de este delito, equivalente a veintinueve abusos por día. El año pasado, 1,626 niñas entre diez y catorce años fueron madres. En junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que Perú violó los derechos a la salud y la vida de una niña indígena y rural de Apurímac. “Camila” fue abusada desde los nueve años por su padre, a los trece quedó embarazada y el Estado la obligó a sobrellevar el embarazo, hasta que tuvo un aborto espontáneo. Por este motivo, fue acusada y condenada por autoaborto, convirtiéndose de víctima a criminal. Hace unos días, después de las declaraciones de un congresista sobre la viabilidad del matrimonio con menores de 14 años, la muerte de una bebé de once meses sacudió al país. Su padre abusó sexualmente de la menor, quien había nacido producto de una violación, cuando la madre tenía trece años. El Perú no es el país de las paradojas, sino el país de las atrocidades, y no solo debido a las responsabilidades individuales de los crímenes, sino debido a que existe un Estado cómplice de lo que ocurre en su territorio. Somos una sociedad que se resiste a reconocer la existencia de una estructura profunda de desigualdad y discriminación que perpetúa la violencia contra las mujeres. Esta problemática se refleja claramente en las instituciones de un Estado indolente, que exhibe las garras contra las víctimas y deja impune a los victimarios. Una exhibición de atrocidades.