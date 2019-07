TRUMP ENCARNA LA DIPLOMACIA DIRECTA Y SIN ESCAMOTEOS

Gran lección la que acaba de dar Donald Trump a los diplomáticos de su país y a los del mundo entero. Lo voy a explicar. El jefe de la Casa Blanca sabía que, luego del fracaso de las negociaciones con Corea del Norte en Vietnam en febrero de este año, para llegar a un acuerdo sobre el proceso de desnuclearización con Pyongyang, en el que la propuesta estadounidense desde el comienzo ha sido la eliminación total del poderío nuclear norcoreano, y la de Kim Jong-un, el levantamiento también total de las sanciones económicas sobre su país, tenía que buscar la oportunidad que en política internacional y diplomacia es sumamente apreciada. Después de romperse la cabeza, Trump la encontró. Luego de su participación en el G-20 en Osaka, Japón, no tuvo mejor idea que decirle a Kim que le encantaría saludarlo en el trayecto de su retorno a Washington. La propuesta de Trump fue directa y rápida, y por eso se concretó. Kim aceptó porque también lo quería, y se acaban de reunir en la mismísima zona de frontera (Panmunjon) entre las dos Coreas. Se vieron y se dieron un fuerte apretón de manos, y ese encuentro in pectore ha dado resultados. El primero ha sido superar el congelamiento por el fracaso en Hanói, y el segundo y más importante, el inmejorable impulso para la reanudación de las conversaciones. Tanto Trump como Kim han evitado el envío de emisarios y de notas diplomáticas, propias de la diplomacia tradicional, y hasta de mil estrategias para encarar nuevamente el problema de fondo. Trump le ha arrancado sonrisas a un Kim difícil de sentirlas. El encuentro no era para llegar a acuerdos. No. Lo fue para distender la relación y reactivar una mesa de negociación truncada. Kim accedió porque la situación económica de su país es grave y, entonces, sabe que no puede permanecer más tiempo en una actitud desafiante con el hegemón del mundo. La carta de Trump estuvo basada en el pragmatismo; de lo contrario, jamás se hubiera arriesgado a una invitación que pudo haber sido desestimada por el propio líder norcoreano y jugar en contra del presidente neoyorquino. El gesto que ha redondeado la faena de Trump ha sido invitar a Kim a los EE.UU. Pura diplomacia directa y sin escamoteos con enorme rentabilidad política para un mandatario candidato.