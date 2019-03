​Trump y la estrategia de las sanciones internacionales

EE.UU. sabe cómo presionar internacionalmente volviendo a los Estados vulnerables. Lo voy a explicar. Atrás quedaron las presiones coactivas como regla en el sistema internacional en que la sociedad mundial basaba sus patrones de relacionamiento por la fuerza o la amenaza. Así fue el mundo por 2000 años. Hoy todo ha cambiado. Los Estados poderosos, que siguen contando con enorme poder militar, ahora recurren a las sanciones económicas para presionar a los Estados deudores, etc. En los últimos años han sido extraordinariamente visibles los casos del régimen totalitario de Corea del Norte y la siempre compleja República Islámica de Irán. Para cada caso, Washington mantiene un tratamiento especial. La Casa Blanca ha sabido controlar a Pyongyang y a Teherán, que francamente no han podido mostrarse en una actitud de rebeldía propia de los tiempos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En esta misma semana que se va, mientras sorpresivamente el presidente Donald Trump decide levantar las sanciones que pesan sobre el gobierno de Kim Jong-un, acaba de decidir otras nuevas al régimen de los ayatolás en Irán complementando a las reanudadas en la primera semana de noviembre de 2018, cuando el gobierno de Trump decidió dar marcha atrás al acuerdo sobre un programa nuclear que realizó su predecesor Barack Obama con los gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania e Irán. Washington establece sus prioridades y está claro que ellas tienen relación directa con las pretensiones del presidente Trump en su deseo de reelegirse en 2020. Para Trump, llegar a restablecer las relaciones con los norcoreanos será un hito político de enorme impacto para los EE.UU., seguramente superando a la normalización política a la que llegó también su predecesor Obama con el régimen comunista de Cuba en 2016. Para Trump, el Medio Oriente es clave en ese mismo objetivo. No le fue del todo bien en Siria, donde Rusia resultó empoderada, y antes de verse perdedor, dándole argumentos a sus detractores en el Capitolio, se muestra reacio con el complejo régimen chiita de Irán. Trump así va moviendo sus fichas en el sistema internacional.