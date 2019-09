Un domingo monumental

Existe una sensación enérgica de bienestar absoluto por estos días en Universitario. Líderes, invencibles y mejor aún, con bastante merecimiento. El pragmatismo de Ángel Comizzo ha sepultado con solvencia al inefable de Nicolás Córdova. La crisis administrativa ha dado paso a un apalancamiento anímico desbordante para los jugadores. Ha salido el sol en el plantel de Odriozola. Resuelto ahora a reescribir esa racha desde lejos cómoda de Pablo Bengoechea en su paso por los clásicos del fútbol peruano.

La satisfacción es un estado natural que, anticipado, puede estimular la tentación al fracaso. Felizmente, en la antesala poco hay de eso en ambos bandos, con limitaciones notorias como para sentirse ganadores antes de salir a la cancha. Tonificados por una racha de buenos resultados, los "compadres" llegan con equidad de posibilidades a este domingo monumental. Y no hay mayor beneficiario de aquello que el hincha. El de televisor o el de tribuna. A todos se les escapa una sonrisa al saber a sus equipos en estado de gracia. Uno que aparentemente luce inmejorable o por lo menos en plenitud de funciones es Alejandro Hohberg. El exaliancista que hoy, con el recuerdo fresco todavía de su anterior camiseta, ha de liderar la ofensiva y también el foco de atención del siempre bien necesitado morbo. Si Hohberg define el resultado con un gol suyo, será épico.Lo llaman"Enano", pero hoy su presente dice que está gigante. Que Gareca no lo reconozca ni le retribuya el rendimiento con una convocatoria no mella sus sensaciones. Quizá y es mejor, porque una tarde espléndida será un gancho al hígado para quienes no les convence su estancia en la bicolor. Quevedo, en la otra vereda, es el también llamado a ser protagonista en un duelo que necesita de quienes saben hacer la diferencia.

Alianza Lima, en cambio, es una sorpresa constante. Con algo más de recursos y variantes, los de Bengoechea han ido adquiriendo el funcionamiento mecánico necesario para terminar ganando incluso por demolición. Saben hacer daño de diferentes maneras, aunque en todas aún no han podido resolver un problema: la falta de eficacia. Duelo aparte será el de la portería con Pedro Gallese y José Carvallo. El primero consolidado en el titularato bicolor y el segundo con méritos progresivos para, por lo menos, sostener con razón su pronto llamado.

Que sea, ante todo, el de este domingo una fiesta popular sin hábito de violencia. Sea cual sea el resultado, que la jornada sirva para reafirmar la intención de disfrutar del fútbol sin riesgos. Respetemos.