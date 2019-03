No pudieron ser más inoportunas las recientes inundaciones en Piura, que refrescaron la imagen de inoperancia del gobierno en toda su magnitud y desde distintos ángulos. Por un lado, la cuestionada y tan mentada “reconstrucción del norte”, la cual ha tenido marchas, pero sobre todo, contramarchas, que han hecho invisible la acción paliativa del gobierno. Y es que, a pesar de que puede haber gente capaz al mando de ese programa de reconstrucción, los resultados no son alentadores. Si a esto se añaden las desafortunadas declaraciones del Primer Ministro, confesando públicamente que fueron sobrepasados por la realidad porque la intensidad de los huaicos no la previeron. Y para poner la cereza al pastel, la mala casualidad de que el presidente Vizcarra tuviera que mostrarse envuelto en la frivolidad palaciega española o en la de los amigos de los socialités Mario e Isabel, mientras en Lima aparecían sus fotos de jet set junto a las de los damnificados por los huaicos con el lodo hasta la cintura.

Todo esto proyecta la imagen de un “gobierno de efectos especiales” y nada más. No un gobierno de efectos reales. Vizcarra ascendió en popularidad gracias a eventos efectistas: la “renuncia” obligada de PPK, el encarcelamiento de Keiko, el acorralamiento de Alan, el referéndum atropellado, el acuerdo entreguista con Odebrecht. Todo esto es efecto especial. Pero a la hora del recuento de lo efectivo, de las obras, de las mejoras para la gente, sea en economía o seguridad, la cuenta sigue en cero. El Presidente empieza a dar la impresión de que se va encapsulando. Que quiere refugiarse en una burbuja. Vivir en un universo paralelo, donde él es un gran estadista. Sus sobones le calientan la oreja para que busque una reelección con interpretación auténtica 2.0. Pero solo hay efectos especiales. Y nada más. Necesitará encontrar otro pronto. Y así tratar de llegar al 21. A puro efecto especial. Pobre Perú.