Las fiestas de fin de año nos toman en un momento muy crítico, pues las reuniones familiares y sociales, y aquellas que se dan en las zonas comerciales, formales e informales, pueden convertirse en grandes focos de contagio y de expansión de una enfermedad como el coronavirus que no solo no se ha ido, sino que amenaza con volver a través de una segunda ola.

En los últimos días las cifras de contagio se han incrementado y las camas UCI comienzan a ser demandadas nuevamente, por lo que los peruanos debemos actuar con suma responsabilidad sin esperar que el gobierno, la policía u otra autoridad nos tenga que estar recordando que no se puede bajar la guardia y que es necesario mantener las medidas de precaución a fin de no caer enfermos.

Zonas como Gamarra y Mesa Redonda, por citar solo dos puntos comerciales de Lima, no tienen por qué estar llenos de gente si estamos aún en medio de una pandemia que se ha llevado miles de vidas. Las compras pueden esperar. No pongamos en riesgo la salud propia y la de nuestro entorno creyendo que el mundo se vendrá abajo si no se sale a adquirir regalos.

La responsabilidad tiene que salir de cada persona, de cada familia. Si no es así, en 15 días tendremos que pagar los platos rotos. Que eso no suceda. El gobierno podrá hacer mucho o poco, pero lo más importante es lo que hagamos cada uno.