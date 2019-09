Un nuevo homenaje para la Patrulla Tenaz

Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra esta semana, hoy el Gobierno otorgará un nuevo reconocimiento a los miembros del Ejército y la Marina que el 22 de abril de 1997 pusieron el pecho para rescatar a las 72 personas que permanecían cautivas en la residencia del embajador de Japón en Lima, en manos de un grupo terrorista encabezado por Néstor Cerpa, quien finalmente fue eliminado.

Los comandos recibirán la condecoración “Medalla al Defensor de la Democracia” en el grado de Gran Cruz, por su valentía y arrojo demostrados para lograr la misión de sacar con vida a los rehenes y acabar con los secuestradores y asesinos. Queda claro que el país estará eternamente agradecido con el trabajo de la originalmente llamada Patrulla Tenaz, dos de cuyos integrantes perdieron la vida de manera heroica: el coronel EP Juan Valer y el capitán EP Raúl Jiménez.

Han pasado 22 años desde aquella hazaña digna de reconocimiento en todo el mundo, y es de esperarse que más allá de las consideraciones protocolares, que son importantes, aquellos que participaron en el rescate y siguen en actividad en el Ejército y la Marina gocen del reconocimiento real de sus instituciones, especialmente en esta época del año, en que están a punto de concretarse los ascensos. No debe haber espacio para la mezquindad frente a los héroes.

Lo sucedido en la tarde del 22 de abril de 1997 en San Isidro no debe ser olvidado jamás por los peruanos, y menos por las instituciones armadas, pues con la brillante operación militar “Chavín de Huántar” la democracia y la legalidad se impusieron frente a un grupo de criminales que quisieron doblegar al Perú a punta de fusil. No es poca cosa. Bienvenidos los reconocimientos a los comandos, pero no solo los de tipo protocolar que se traducen en medallas y nada más.