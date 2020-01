El jueves último en la portada de Correo recogimos las declaraciones de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, dadas a radio Exitosa, en el sentido de que el Perú es “un país de violadores”.

Esto desató gran polémica y una ola de críticas a la funcionaria que durante todo el día se dedicó a señalar que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Incluso nos reclamó “objetividad”.

Bueno, ayer desde Trujillo, la señora Montenegro ha dicho que se ratifica en sus palabras recogidas en nuestra portada e insiste en que somos un “país de violadores”, por lo que no se entiende por qué trata de negar sus palabras un día -incluso responsabilizando a un medio de “sacarla de contexto”-, para 24 horas después insistir en ellas.

Quizá a la ministra Montenegro le vendría bien trabajar con un poco más de seriedad y asumir la responsabilidad de sus palabras desde un principio, antes de culpar por ellas a la prensa. Le haría mejor ponerle más empeño, como alta funcionaria pública que es, a la necesaria lucha contra la violencia a la mujer, y no estar armando escándalos gratuitamente.

Las cifras de feminicidios y actos de violencia hacia a mujer no son nada alentadores. Son más bien indignantes y requieren de mucha gestión y trabajo responsable y planificado para reducirlas. Más allá de si su polémica frase es correcta o no, desde acá le pedimos más seriedad en su labor, que no está dando los resultados que el país espera.