El Perú capitalino, el de los grandes medios, las encuestas, los analistas y los intereses, no podía creer que el candidato de izquierda radical, Pedro Castillo, inexistente entre los considerados para la segunda vuelta, apareciera solo una semana antes y arrasara con los pronósticos. En el año del Bicentenario, en la peor crisis sanitaria y económica de la República, cuando el desempleo alcanza a siete millones, condenados a la pobreza y al hambre, cuando muere un peruano cada dos minutos por colapso del sistema de salud, falta de oxígeno y de atención médica, las urnas iluminaron el Perú de los desposeídos. El de las serranías y las minas, el del voto en caballo encabritado, el de una población decidida a afirmar su presencia, su desencanto y su indignación. Pedro Castillo viene de ese otro Perú, el del ande y el campo pobre. Lidera las dos organizaciones sociales más poderosas en el territorio nacional, la de los maestros y la de los ronderos. No usó los medios tradicionales ni las redes sociales, como candidato de otros tiempos recorrió pueblos, arengó multitudes ignoradas y aterrizó en esta Lima occidental y cristiana con un mensaje que escuchamos con tolerancia y media sonrisa. No vieron venir al que hoy ven como el más peligroso, el comunista, el chavista que continúa avanzando porque sus adhesiones están en el interior, con otros criterios y otras penas. Este escenario responde a la necesidad de un presidente para el Perú total, aquel que combata desigualdades y marginaciones, que mitigue la indignación y nos permita superar esta dramática etapa que tiene responsables que en su momento serán sancionados. No queremos varios países en uno ni dilemas electorales con propuestas irreconciliables que alejan toda gobernabilidad. La polarización contradice la inclusión y es negativa en estos graves momentos cuando más requerimos de peruanos unidos en sus capacidades para responder al drama.