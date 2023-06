No es una novedad que la inseguridad ciudadana se ha desbordado en nuestro país. La ola de robos, asaltos, homicidios, extorsiones y secuestros se incrementa día tras día y confirma una escalada de violencia sin precedentes. Y no solo ocurre en Lima si no en todo el país. Por ejemplo, en La Libertad los asesinatos se han triplicado en los últimos años. Este es un problema persistente y preocupante que genera temor de los peruanos, ya que tienen la sensación que en cualquier momento pueden convertirse en víctimas de la delincuencia.

Algunos especialistas en seguridad ciudadana han destacado que ante la alta incidencia delictiva en el país es necesario fortalecer la labor policial mediante la asignación de más recursos y personal, además de tecnología moderna. Es evidente que el Gobierno debe tomar cartas en el asunto para que la policía tenga los medios y la capacidad adecuados para combatir eficazmente la criminalidad.

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, ha dicho hace poco que la inseguridad ciudadana es una preocupación creciente que afecta más que la inflación. Un concepto tremendo que grafica que los emprendedores y pequeños empresarios son muy vulnerable los robos, asaltos y extorsiones, lo que afecta su sustento y la economía local. Es lamentable que no reciban el apoyo necesario de las autoridades nacionales, regionales y locales para hacer frente a esta situación.