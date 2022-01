Cada vez que el presidente Pedro Castillo se queda sin argumentos, siempre se apoya en la muletilla “pueblo”. Hasta parece un tic producto de su nerviosismo y pavor a la hora de absolver algunas preguntas sobre su gestión. Hace poco ha usado la palabra “pueblo” para responder sobre temas como el mar para Bolivia, la Asamblea Constituyente y hasta para explicar su relación con la prensa.

Paradójicamente, habla en nombre de un pueblo que, en su mayoría, no lo respalda. No solo nos referimos al 60% de desaprobación que tiene el jefe de Estado, según las encuestas, sino principalmente a que no tiene credibilidad. Por ejemplo, en el último sondeo de Ipsos, el 63% de peruanos cree que Castillo no dice la verdad cuando declara. Además su imagen está por los suelos. El 50% considera que el mandatario está involucrado en casos de corrupción.

El presidente está agotando su discurso populista. Es que cada vez que sus palabras se confrontan con la realidad, pierden la intención de darle a sus postulados una apariencia reivindicativa. Solo dan luces sobre su incapacidad de gobernar al Perú.

No alcanza seguir invocando al pueblo cada vez que está perdido. Así no podrá reducir las brechas sociales y menos generar vasos comunicantes entre los diferentes segmentos socioeconómicos del país.