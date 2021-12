Desde que fue promulgada en 2014, la Ley N.° 30220, más conocida como la Ley Universitaria, ha sufrido embates desde varios frentes, empezando por los principales afectados con que sean supervisadas: las casas de estudios superiores que no cumplían los requisitos mínimos para formar profesionales, sus dueños y varios partidos políticos que tenían en ellas a sus más grandes auspiciadores. Lo que sí era una constante es que todos los gobiernos, empezando por el de Ollanta Humala hasta el de Francisco Sagasti, y sus respectivos ministros de Educación, defendieron tanto a la norma como a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), pero en la gestión del profesor Pedro Castillo y de su cuestionado titular del Minedu, Carlos Gallardo, el silencio al respecto es la norma. Tampoco es de sorprender que no se pronuncien en contra de los dos predictámenes que aprobó, por mayoría, la Comisión de Educación del Congreso y que lanzan un salvavidas a las universidades que no lograron el licenciamiento y le quitan autonomía a la SUNEDU. Recordemos que en campaña, Castillo ofreció desaparecerla junto a la Sutran, la Defensoría y varios otros organismos del Estado.Ante este acuerdo aparente entre el Ejecutivo y el Congreso, queda en la ciudadanía defender la reforma.