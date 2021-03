No solo los indecisos aumentan, además ningún candidato presidencial supera el 13% de la intención de voto, según la última encuesta de Datum. Es evidente que el Perú está perturbado por tanta inestabilidad y porque la clase política sigue sin entender que el interés común debe estar por encima de los intereses personales o partidarios. Por ello, los electores no le dan un respaldo masivo a ningún candidato.

Además hay una percepción que los postulantes a la presidencia tratan de evadir el desafío de resolver los grandes problemas que afronta hoy el país. Solo se dedican a construir discursos agresivos y denuncias contra el otro, generando polarización y más desconcierto en los ciudadanos. Las definiciones y claridad que exige la gente de sus líderes políticos se diluyen en los viejos vicios políticos.

Está claro, que no podemos vivir desconfiando de todos, porque la consecuencia más lamentable es que nada nos importe y que nos volvamos irascibles y nos llenemos de bronca. Está bien la indignación y protesta, pero estas solas no resuelven los problemas. Solo generan ruido. Sería mejor informarse y reflexionar para que todos los deseos y críticas se traduzcan en un voto bien pensado. Por otro lado, queda claro que, según los sondeos, el próximo presidente no tendrá una bancada con mayoría absoluta en el Congreso y deberá lidiar con un Parlamento híper fragmentado. Sin embargo, el asumir con poco apoyo plantea debilidades que solo el diálogo y los consensos podrán resolver.