Atravesamos el peor momento de la república: ni la guerra con Chile ni Sendero mató tantos peruanos como la pandemia, con cifras que se prolongan por la ineficiencia del gobierno que el mismo presidente Sagasti ha reconocido. La desesperanza y la angustia colectiva traducidas en un voto inesperado que podría poner en riesgo nuestra frágil democracia. El desencanto ante políticos que se desentendieron del tema salud que no se limita a oxígeno y vacunas, que no vieron la urgencia de una reforma de fondo del sistema sanitario tantas veces colapsado. Y tenemos las consecuencias de esta desafección. No solo no suspendieron las elecciones sino que hubo un candidato que en el famoso desayuno presentó una pareja de baile afro. ¿Qué celebraban?

Corrupción, clientelismo, despilfarro, insensibilidad, ignorancia, ineficacia, secretismo, arrogancia y estupidez. Todo junto para descalificar a la clase política y a los partidos vientres de alquiler, sin militancia propia, que apuestan a la lotería del poder político. La población lo ha sentido y ha votado con desencanto e incertidumbre –reflejados en un alto ausentismo– y nos entrega un voto muy fragmentado que deja para la segunda vuelta dos opciones extremas que ni siquiera pueden dialogar. En la mayor crisis sanitaria y económica de la historia, cuando somos el país más ineficiente del mundo en el manejo de la pandemia, no tenemos a los mejores, a los más capaces, a los más honestos para salir del hoyo. No hubo quien encarnara estos valores y los magros porcentajes responden a intereses, ideologías o identidades de una fracción de la sociedad. No al interés general y menos al consenso o al acuerdo necesario. La discordia y los ataques nos conducen aceleradamente a los populismos de izquierda o de derecha. Y quienes no quieren ver que el dilema de la gente no es comunismo o libertad sino Pfizer o Sinopharm, no viven en el Perú.