Una actitud indignante

Desde hace veintiocho meses se ha solicitado al gran maestre de la Orden El Sol del Perú, que es el Presidente de la República; y al canciller de la Orden, que es el ministro de Relaciones Exteriores, se retire la condecoración otorgada en su más alto grado al expresidente de Argentina Carlos Saúl Menem, en razón de haber infringido el reglamento de la Orden al cometer acto deshonroso e infamante por la venta de armas efectuada al Ecuador entre 1991 y 1995, por su gobierno, lo cual está prohibido por la legislación complementaria establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para países en conflicto. Este hecho se vio éticamente agravado por ser dicho mandatario el representante de uno de los cuatro países garantes del conflicto, cuyo rol tiene como esencia la neutralidad y buena fe.

La última comunicación recibida, el 12 de agosto de 2019, proviene del director general de Protocolo y Ceremonial del Estado, donde se me indica de manera muy general y protocolar que “la solicitud presentada ha sido elevada a las autoridades competentes, a fin de que luego del análisis respectivo se tome la decisión pertinente, la misma que será puesta en su conocimiento”.

Han pasado más de diez semanas y todo es silencio. Obviamente, no se cuenta con ninguna decisión de las autoridades competentes. Esto evidencia el poco o nulo interés por afrontar con firmeza y oportunidad la defensa del honor nacional ante la traición de Menem y sus subordinados. No es válido el deleznable motivo de no ser conveniente por “razones de Estado”, ya que el mancillar a la sociedad peruana y la memoria de quienes defendieron a la Patria, y hasta perdieron la vida, está por encima de cualquier “justificación” superflua.

Como conocemos, la investidura de poder de las autoridades para el ejercicio de sus funciones se origina en la confianza y delegación parcial de derechos que le transmiten los ciudadanos, todo bajo el marco de la Constitución y las leyes.

En base a este sustento es que se demanda a las autoridades competentes que actúen y decidan con transparencia y oportunidad. Es su deber y obligación con la sociedad que se comprometieron a servir.

Corresponde desechar el famoso dicho "Laissez faire, laissez passer" (dejar hacer, dejar pasar), actitud que no transmite firmeza en el liderazgo.