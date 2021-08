El gobierno del presidente Pedro Castillo está sembrando serias dudas sobre su postura frente a la libertad de expresión en el Perú, pues recordemos que días antes de asumir el cargo envió una carta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto al abogado Julián Palacín, exigiendo sanciones administrativas contra el canal Willax TV, documento que no ha sido retirado.

Ahora tenemos que el Ministerio Público ha abierto investigación a los periodistas Beto Ortiz y Claudia Toro, así como al propietario de Willax TV, Erasmo Wong, por los presuntos delitos de falsedad genérica, pánico financiero, denuncia calumniosa y ocultamiento de información en agravio del cuestionado ministro de Defensa, Walter Ayala, de este régimen.

Si a eso sumamos las declaraciones del premier Guido Bellido, quien califica a la prensa de “obstruccionista” por informar de los graves antecedentes de quienes están ocupando cargos en el Poder Ejecutivo, podemos pensar que el régimen marxista leninista del presidente Castillo no ve con buenos ojos la libertad de expresión que es, en nuestra opinión, el más grande indicador de que existe democracia en un país.

El Perú no puede terminar como Venezuela o Nicaragua, donde los tiranos comunistas no dudan en arremeter contra los medios y sus periodistas. Los contenidos que emite Willax TV puede gustar o no, pero eso no debe significar el ataque desde el poder. Los peruanos estamos notificados de lo que se puede venir más adelante. Todos tenemos que estar muy atentos.