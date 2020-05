La decisión de ampliar la cuarentena por dos semanas más, hasta el 24 de mayo, no es una sorpresa. Las medidas adoptadas por el gobierno no han traído los resultados esperados no solo por las acciones en sí, sino también porque se han aplicado sobre un escenario con problemas históricos que han agravado la situación.

Lo que estamos viviendo en estos momentos es el resultado de tres décadas de crecimiento económico que no se han podido traducir en una reforma estructural de todo el Estado. Sí, el gobierno se ha visto superado, pero esto no es solo culpa de la actual gestión en que de hecho hay errores. Los sectores más golpeados por la pandemia (el de salud, especialmente) llevan años abandonados. No, este editorial no pretende justificar varios de los fallos en la estrategia gubernamental contra el coronavirus, solo reconocer que lo heredado de otras gestiones también ha contribuido con que el país se encuentre en esta situación límite.

La tasa de contagios debe reducirse para que las medidas restrictivas puedan ser aligeradas. En esto no solo tiene participación el gobierno, sino que está en nuestras manos que estos 70 días de encierro no terminen siendo muchos más.