¿Una Barbie peruana?

Mi hermana tiene su propia Barbie. Y cuando digo que tiene su propia Barbie, me refiero a que Mattel se tomó el trabajo de replicar una muñeca a su imagen y semejanza (bueno, casi), no por cómo luce, sino por lo que hace: tener una empresa que le enseña el lenguaje de la programación a miles de mujeres con alto potencial, pero que no han tenido la oportunidad de acceder a educación de calidad, para luego insertarlas en el mercado laboral.

Sin embargo, yo me pregunto: ¿cuál es el efecto que genera en nuestra sociedad que mi hermana y otras 19 mujeres con historias trascendentales tengan ahora su propia Barbie? Todavía no lo sé. Pero sí pienso que es un paso en la dirección correcta. Es importante que empecemos a conocer las historias de mujeres que logran grandes cosas. Y no solo conocerlas, sino acostumbrarnos a tenerlas cerca. Creo que si queremos tener un Perú más inclusivo y diverso, tenemos que buscar que los estímulos a los que nuestros niños están expuestos a diario muestren las trayectorias de personas que puedan emular. Hoy hablo de mi hermana porque, naturalmente, el orgullo se me rebalsa. Pero peruanas como ella hay miles: son deportistas, son políticas, son empresarias. ¿Por qué tenemos que esperar al Día de la Mujer, o a que se haga una muñeca de alguna de ellas para escuchar sus historias?

En el Perú sobran mujeres para inspirarnos. Rosa Malpica asumió la jefatura de la comisaría de La Punta el pasado enero, convirtiéndose en la tercera mujer en encabezar una comisaría en el Perú. En el 2017, Coca- Cola Perú nombró a su primera CEO mujer, Evangelina Suárez.

Como ellas, existen muchísimas peruanas que saben que tienen la capacidad de competir con cualquier hombre o mujer para llegar a la cima. Conozcámoslas. Para convertirnos en mujeres que logran grandes cosas, tenemos que estar rodeadas del constante recordatorio de que las hay.