El domingo por la noche deben de haber sido muy pocos los peruanos que no sintieron indignación al escuchar a Richard Cisneros Carballido, más conocido como “Richard Swing”, jactándose de haber botado a la ministra de Cultura, Sonia Guillén -a la que acusa de “atrevida”-, y de ser el que manda en un país que ya le ha entregado 175 mil soles por su “arte”, incluso en medio de la pandemia que ya se ha llevado más de cuatro mil 600 vidas.

Bueno, este sujeto no estaría diciendo lo que dice ni llevándose la plata que se lleva, si alguien no le hubiese abierto las arcas del Estado por razones hasta ahora desconocidas. Y esa persona, según lo mucho que se sabe hasta ahora, sería el presidente Martín Vizcarra. Él sería el responsable que este sujeto se esté burlando de todos los peruanos, que somos los que a fin de cuenta le pagamos con nuestros impuestos por sus “charlas motivacionales”.

Indigna que esto ocurra y que el mandatario no tenga el menor rubor para afirmar ante los peruanos que en su gobierno, a diferencia de otros, los cargos públicos y por lo tanto los recursos, se obtienen por méritos propios y no por “tarjetazos”. Si es así, entonces sería bueno que el jefe de Estado nos diga cuáles son las virtudes profesionales y artísticas de Cisneros Carballido. ¿Su doctorado “honores y causas”?, ¿las letras de sus canciones que nos hacen llorar de emoción?

Un país como el nuestro, con un pasado tan rico y una diversidad cultural maravillosa que hay que preservar, no puede, pues, estarle dando dinero público por nada a un sujeto dudoso cuyo único “mérito” es ser amigo del presidente Vizcarra, darse sus vueltas por Palacio de Gobierno cada cierto tiempo, haber cantado en la campaña del 2016 y ser famoso por escandaletes en programas de farándula.

El Estado no puede ser la chacra de los gobernantes. De sus arcas no puede seguir saliendo la plata para los “amigos”, que encima se jactan de sacar ministros. Si este Congreso quiere hacer algo por el país, lo primero que debería formalizar esta semana es una convocatoria a todos los exministros de Cultura que permitieron que “Richard Swing” se la lleve en balde, incluso cuando ya había gente muriendo por falta de oxígeno tras haber roto la cuarentena al no tener qué comer.