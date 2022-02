En medio año, el Gobierno de Pedro Castillo cambió tres gabinetes ministeriales y 34 ministros. Además, tuvo un promedio de 6 crisis al mes, 36 polémicas protagonizadas por el Jefe de Estado, una moción de vacancia presidencial y 13 interpelaciones. Y para colmo, el 85% de su plan para los primeros 100 días no se cumplieron.

Es evidente que los resultados de la gestión de Castillo son muy malos. Sin embargo, continúa al frente del país como si nada, como si tuviera un mundo aparte que lo respalda. Incluso intenta hilvanar argumentaciones imposibles, apelando a los clichés y los eslóganes en los que siempre está la palabra pueblo. No se da cuenta que vivimos en un tiempo en el que los resultados rigen para todos. Y él no debe ser la excepción. Si alguien no cumple metas tiene que irse.

“El Perú se ha vuelto en un sistema político ingobernable, que atrae cada vez personajes que no están calificados (…) Quiero enfatizar que aquí no hay un problema solo de liderazgo. El Perú no solo ha tenido malos líderes sino también malos seguidores”, dijo el escritor venezolano Moisés Naím. Es cierto, la gente pone a los que nos gobiernan y es responsable de que haya en el poder personajes negligentes o rapaces.

A muchos les gusta creer en lo imposible, en salvadores de la patria, en parlanchines que se quejan de todo y en manifestantes del odio. Y se dejan llevar por el entusiasmo contenciosamente político, dejando pasar por alto la demagogia y las falsas promesas. Muy pocos exigen propuestas antes que lamentos y lo deseado antes que lo repudiado.