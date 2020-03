El Congreso que acaba de asumir funciones cometió la gran irresponsabilidad de sesionar e instalarse cuando ya se había iniciado la emergencia por la expansión del coronavirus en el país. Sin embargo, fiel a su estilo en los últimos años, ahora ha ido más allá y como para complicar las cosas, algunos de sus miembros han optado por salir de Lima hacia sus regiones, cuando más bien deberían estar en cuarentena a fin de no hacer crecer el mal.Los legisladores deberían ser los primeros en dar el ejemplo y evitar los desplazamientos. Si bien en el interior del país ya se han reportado casos de coronavirus, al extremo que ayer falleció un adulto mayor en Piura, se trata de impedir que el virus se siga expandiendo en más ciudades. Para eso se ha dispuesto el aislamiento de todos, incluyendo a los legisladores que no pueden estar asumiendo actitudes ligeras e irresponsables.

Mucha atención con el caso del congresista Enrique Fernández Chacón, quien asegura haber estado en contacto con una persona que estuvo en Estados Unidos y que presenta síntomas del mal. Debe ser sometido a todas las pruebas de inmediato. Tengamos en cuenta que el legislador de izquierda es un adulto mayor a quien no se puede desatender, al igual que a todos los que tienen factores de riesgo frente a esta enfermedad.

Los miembros del Poder Legislativo no son unos inimputables a los que se les tenga que mandar un policía para que se queden quietos y acatando las disposiciones. Ellos deberían de estar del lado de las autoridades que están exponiendo hasta sus vidas a fin de que la pandemia no avance en nuestro país, que tiene un sistema de salud muy deficiente que no podría atender a todos en caso los infectados graves se multipliquen como en España e Italia.

Todos deberíamos remar en el mismo sentido, empezando por las autoridades que hace pocas semanas, con sus rostros más amables, nos pedían votar por ellas. Bueno, ya ganaron y ahora devuelvan con responsabilidad el encargo que se les dio en las urnas. Tienen que ser parte de la solución y no un problema más. Quédense donde están, al igual que todos los peruanos de bien en estos momentos difíciles y quizá únicos en nuestra historia.