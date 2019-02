Una Investigación que se hace muy necesaria

La situación del congresista fujimorista Héctor Becerril es muy complicada por presuntamente haber recibido materiales de construcción para su casa de Trujillo a cambio de interceder ante un cuestionado alcalde para que una empresaria siga ejecutando una obra pública en la ciudad de Chiclayo, por lo que no quedaba otra salida que abrirle una investigación en la Comisión de Ética, que podría llevarlo a la suspensión en sus funciones.

El último fin de semana se han conocido más detalles de este aparente soborno, lo que llevó a que ayer se apruebe, por unanimidad, iniciar las pesquisas a nivel parlamentario. Sin embargo, más allá de eso, es necesario exigir que en su momento el Congreso se allane para que este legislador “naranja” responda ante la justicia por los delitos que se le imputan.

El congresista Becerril puede caer bien o mal a muchos, pero ese no es el tema. Acá estamos ante una denuncia muy grave que el legislador no ha podido explicar, pues esa historia de “persecución política” en Correo no la creemos. La noche del domingo, la prófuga empresaria que hizo la acusación ha traído abajo gran parte de los descargos del legislador.

Meses atrás, Becerril tuvo bastante suerte, ya que su bancada, con el apoyo del APRA, logró evitar que se le investigue por sus nexos con miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Queda estar muy atentos para ver el desarrollo de la investigación aprobada ayer en la Comisión de Ética. Denuncias como esta no pueden ser pasadas por agua tibia.