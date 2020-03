Un peruano importante, un peruano ilustre, un peruano universal. Esas son algunas de las expresiones de reconocidos personajes del Perú y el mundo sobre Javier Pérez de Cuéllar, quien falleció a los cien años de edad. “Dejó a nuestro mundo en un lugar mucho mejor”, dijo Antonio Guterres, actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Más allá de las calificaciones a uno de los peruanos más destacados de nuestra diplomacia y política, Javier Pérez de Cuéllar sobresalió por su capacidad de buscar siempre el diálogo y consenso, además de ser respetuoso de la institucionalidad, y de acuerdo a esto resolver problemas no solo en nuestro país sino también en todo el mundo. Su credibilidad no solo se forjaba en lo que decía, sino principalmente en lo que hacía. Una gran lección del pasado que no podemos ignorar.

El único latinoamericano que ejerció el máximo cargo de la ONU también participó en procesos políticos en el Perú. Prefirió dejar atrás la pasividad frente a un crítico panorama que le exigía presencia en 1995, y no huyó de las responsabilidades. La campaña fue impiadosa, pero la enfrentó con energía y buenos modales políticos, sin salirse del libreto que pudiera haber malherido su carrera. Dominó la más difícil de las posturas de un personaje de talla mundial: la naturalidad.