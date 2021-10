El 30 de agosto se conoció el Proyecto de Presupuesto Público de la República. Para el sector educación el 2022 se considera 35 758 millones de soles que corresponden al 18,2% del total.

El presupuesto educativo para el 2021 fue 32 715 millones de soles, por lo que se observa un incremento alrededor de 3 mil millones de soles en el proyecto del 2022. Considerando la pandemia y la difícil situación económica que vive nuestro país, me parece que es una asignación económica razonable para educación.

El proyecto de presupuesto educativo corresponde al 4.4 % del PBI. Lo cual muestra que -actualmente- el planteamiento del 6 % del PBI para educación no ha sido considerado. Por otro lado, el tema no solo está en la asignación presupuestal, sino en la bajísima ejecución del sector, como lo alertó desde julio del 2021 el Informe de INIDEN acerca de los bajos niveles de ejecución de las partidas de activos no financieros y bienes y servicios. Este es un tema crucial que el Ministerio de Educación tiene que tomar en cuenta, sobre todo por la urgencia del mantenimiento y la dotación de las condiciones de bioseguridad de los 53 mil locales escolares para el regreso de todos los alumnos a las aulas a más tardar en marzo del 2022.

Está bien que se haya previsto un aumento de remuneraciones y asignaciones para el profesorado comprendido en la Ley de Reforma Magisterial. El incremento de la RIM es de S/ 200 -insuficiente- que se hará efectivo en dos armadas de 100 soles cada una (la primera en marzo y la segunda en noviembre). Para el efecto, se destinarán S/ 572 millones. Cifra que incluye, además, el pago de la asignación por jornada de trabajo adicional del profesorado encargado de funciones directivas y jerárquicas Creo que el gobierno presidido por el profesor Castillo debiera hacer un mayor esfuerzo financiero para que los maestros reciban el segundo incremento antes en julio del 2022.