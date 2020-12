Esta Navidad nos enseñó de aquello que tenemos a mano y cuyo valor, no notamos. Acaso por no ser pasibles de cuantificarlo. La vida, la salud, la posibilidad de abrazar, la cercanía de quienes amamos, la libertad de ir donde queramos. ¡Tanto de valor que no mirábamos!

La pandemia no nos está haciendo pasar las peores festividades de fin de año de nuestras vidas, si lo vemos adecuadamente. Pueden ser las mejores si le tomamos la mano al enorme sentido educativo que está teniendo para nosotros. Para empezar, como adelanté, nos está enseñando el valor de que realmente tiene altísimo valor en nuestras vidas. También nos está enseñando templanza, pues todos hemos perdido a alguien querido este año pronto a irse. Nos ha enseñado también que podemos ser individualistas pero jamás aislados de la dinámica social, pues nunca como ahora, los demás nos impactan y nosotros al resto. Además, nos ha enseñado a ser más pacientes, más tolerantes, y por qué no decirlo, hasta más aseados. Y por si fuera poco, nos enseñó que somos la generación más preparada para afrontar esta clase de desastres y nos empujó a asirnos de la tecnología para superar el trance. Incluso a quienes pensaron que jamás podrían domesticar a la tecnología.

El “distanciamiento social” apenas ha llegado a ser distanciamiento físico. Porque socialmente, nos hemos relacionado más. Sea con gentes de otros países a cuyas conferencias y clases hemos podido asistir. Sea con amigos y familiares a quienes no veíamos por años aunque viviéramos en la misma ciudad. Y así por el estilo. Claro que nos duelen los estadios vacíos en el fútbol o no poder asistir a cines y teatros, o a fiestas y reuniones. Pero dependerá de nuestra actitud mental para ubicarnos en el lado deprimente o en el lado desafiante de esta crisis. No es fácil mantener la actitud. Lo sé. Pero hacerlo, es también parte de la sobrevivencia. Al fin, el mundo necesita siempre un poco de magia para hacerlo habitable.

Eugenio D’Medina es parte de la lista de candidatos al Congreso por Avanza País.