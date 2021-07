El Perú narra su propia novela a diario. Y algunos personajes parecen ficticios, pero son totalmente reales. El propio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, tiene un papel protagónico en el capítulo electoral. Su última oración es que el presidente Francisco Sagasti “ha tomado partido” por la candidatura de Pedro Castillo. Y, de paso, acentuó la tinta contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por su desempeño en el balotaje.

Aunque muchos le piden que pase la página, Keiko Fujimori no quiere que el epílogo de las Elecciones Generales 2021 sea una derrota por un “fraude en mesa”. Y está dando una dura batalla, con la exigencia al Gobierno de una auditoría internacional a la segunda vuelta. Sagasti, no tan hidalgo como en sus inicios, le ha puesto punto final al tema, no obstante, la lideresa naranja busca darle un vuelco a la historia y ya anunció que rechazará la posible proclamación del profesor como presidente de la República.

Además de las eventuales irregularidades en los comicios, la candidata de Fuerza Popular advierte que la campaña de Perú Libre “fue financiada por la organización ‘Los Dinámicos del Centro’”. El marco escénico del libro deja a Vladimir Cerrón más embarrado que palo de gallinero. O sea, el lápiz no estaría tan tiza. Y no olvidar que Guillermo Bermejo cree que su jefe debería ser parte de la gestión de Castillo.

A propósito de Vargas Llosa, ¿qué título le pondrían ustedes a esta novela -con episodios siniestros- que escribe a diario nuestro país? ¿Quizá “Conversación en La Catedral”, por la pregunta de Zavalita que todos conocemos? ¿O, de repente, “Los cuentos de la peste”, por la realidad intolerante? Lo cierto es que el Perú está entre “Sables y utopías”.