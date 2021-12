Si no tuviese nada que temer ni ocultar, el presidente Pedro Castillo debería ser el primer interesado en ser citado al Congreso a fin de explicar las sombras oscuras que hay sobre su gestión, y que se han traducido en reuniones clandestinas con funcionarios, proveedores del Estado y hasta prontuariados empresarios que prestan vehículos a familiares del mandatario.

Por eso, es de esperarse que hoy en el Congreso se alcancen los 52 votos que se necesitan para que el mandatario acuda al Pleno (ojalá no mande a su abogado) a responder por el pedido de vacancia. Es muy probable que de momento no existan los 87 votos para mandar al jefe de Estado a su casa, pero al menos es necesario que comparezca ante los legisladores y los peruanos.

Lamentablemente tenemos un mandatario que no habla, que no da cuenta de sus actos ante la opinión pública y que no es transparente, lo que trae como consecuencia situaciones escandalosas como las vistas en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, que ha sido convertido en un ilegal despacho presidencial paralelo.

Hoy puede darse la una oportunidad para que el mandatario hable y los peruanos conozcamos en parte, qué clase de personaje nos gobierna bajo el sombrero chotano.