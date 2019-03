En lo que parece ser un esfuerzo más por desprestigiarse e ir contra toda lógica y las necesidades de los peruanos, el Congreso está a punto de dar una patada a la educación de los niños y jóvenes de la escuela pública al listarse a dar luz verde a la reincorporación de más de 10 mil directores y subdirectores de colegios estatales que desaprobaron o no se presentaron a la evaluación que se les exigía para demostrar sus capacidades.

Este absurdo dictamen ya fue aprobado por la Comisión de Educación del Congreso con el voto de todos sus integrantes, quienes parece que no se dan cuenta de que a la cabeza de los colegios nacionales no pueden estar personajes que no han sido capaces de demostrar a través de exámenes que están en condiciones de ponerse al frente de los planteles y de los docentes que forman a los futuros ciudadanos de nuestro país.

Por hacerle el favor a 10 mil docentes y darles trabajo tras haber sido separados de sus cargos por no presentarse a las evaluaciones o salir desaprobados, no se puede afectar a miles o millones de escolares. ¿Qué criterio maneja la Comisión de Educación del Congreso? ¿Más importante para sus miembros es favorecer a algunos pocos y perjudicar a quienes tienen derecho a recibir una formación que más tarde los convierta en ciudadanos y profesionales competitivos?

Habría que preguntarles a los miembros de esa comisión del Congreso, a cargo de la fujimorista Milagros Salazar, dónde queda el discurso político -que tiene mucho de cierto- que señala que una buena educación es la mejor herramienta para dejar la pobreza. ¿Con directores y subdirectores jalados o que no se presentan a sus evaluaciones vamos a sacar de la necesidad a los peruanos de escasos recursos que van a colegios nacionales? El Perú está de cabeza.

El pleno del Congreso tiene que reaccionar y mandar al tacho ese dictamen de la Comisión de Educación, que deja atrás la meritocracia y atenta contra la buena formación de los futuros ciudadanos peruanos. Y a propósito, sería bueno saber si alguno de los parlamentarios que han votado a favor de los directores y subdirectores en cuestión enviaría a sus hijos a colegios públicos que estén a cargo de estos docentes, que más bien deberían dedicarse a otra cosa.