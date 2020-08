Mientras el Ministerio de Trabajo informa que el 8.8 % de peruanos ha perdido el trabajo y otros 20 mil se encuentran en suspensión perfecta de labores debido a la crisis económica causada por la pandemia del nuevo coronavirus, el Congreso piensa horadar más la alicaída economía nacional e hipotecar el presente y el futuro de los pensionistas.

Parece que los legisladores no entienden cómo funciona la ONP y pretenden devolver el 100% de los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Si sus asesores no lo hicieron, señores congresistas, acá se lo explicamos: los aportes a la ONP no entran a un fondo individual, sino a uno comunitario que sirve para pagar las pensiones de los miles de peruanos que están jubilados en este momento. Además, este dinero no es suficiente y casi la cuarta parte del total del desembolso del SNP, debe ser aportado por el Ministerio de Economía.Es decir que si aprueban esta devolución, que se venía debatiendo hasta el cierre de esta edición, van a incurrir en varias medidas inconstitucionales -ya que ustedes no tienen capacidad de gasto-, y la peor consecuencia será que dejarán sin pensiones a miles de personas. Dejen de pensar en las próximas elecciones y legislen por el país.