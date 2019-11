Una pertinente investigación

Desde que hace más de diez años salieron a la luz los primeros indicios de que las cuentas y el nivel de vida que exhibían no cuadraban en la familia conformada por Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, he creído que la que después sería la "pareja presidencial" tiene mucho que aclarar ante la justicia y los peruanos. Esta idea se acentuó cuando los tremendos corruptores de Odebrecht admitieron haber entregado dinero para las campañas humalistas del 2006 y 2011.

Más tarde han surgido acusaciones muy graves sobre las agendas, el Gasoducto del Sur, el Hospital Lorena y otras perlas, lo cual ha puesto contra las cuerdas a los Humala-Heredia, que ya han estado tras las rejas de manera preventiva y ahora afrontan un proceso por lavado de activos que, según la demanda del Ministerio Público, podría llevar a los esposos a pasar 26 años tras las rejas. Las evidencias abundan y es muy probable que sean condenados a pasar varios años en la cárcel.

Sin embargo, ambos procesados y su abogado Wilfredo Pedraza tienen toda la razón al exigir que se investigue la conducta de los fiscales Elmer Chirre y David Castillo, quienes parecen direccionar las acusaciones que hacía Martín Belaunde Lossio a fin de no contradecir lo ya señalado por Jorge Barata, todo esto con el propósito de acogerse a la condición de colaborador eficaz. Las grabaciones de estos diálogos fueron obtenidas por The Interceptor Brasil y Ojo Público.

Los fiscales Chirre y Castillo no son parte del Equipo Especial para el caso "Lava Jato" y es cierto que las acusaciones que pesan sobre los Humala-Heredia no solo se sustentan en lo dicho por Belaunde Lossio. Hay mucho más. No obstante, esto tiene que ser investigado y aclarado para no echar sombras sobre el trabajo que hace el Ministerio Público en la tan necesaria lucha contra la corrupción. La denuncia es grave y no puede quedarse en el tintero u oculta bajo una alfombra.

Si se va a ser severo con quienes han sido acusados de enriquecerse desde la gestión pública y se les va a mandar a la cárcel tras una condena, que sea de acuerdo a ley, sin manipulaciones ni ensañamientos ni jueguitos bajo la mesa. La Autoridad Nacional de Control Interno del Ministerio Público tiene que actuar. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tiene que dejar su parsimonia habitual y disponer una investigación sobre esta delicada revelación.