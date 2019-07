Una propuesta que debe ser conocida por todos

El presidente Martín Vizcarra ha propuesto ayer el recorte de su mandato y el del Congreso, y la convocatoria a elecciones adelantadas para inicios del 2020. Fue durante su mensaje a la Nación ante el Poder Legislativo con motivo de Fiestas Patrias. Luego de eso, el Mandatario ha dicho que la próxima semana presentará formalmente el texto de su propuesta, lo cual nos parece un despropósito.

Un planteamiento de esta trascendencia para el Perú tiene que ser difundido y sometido al debate de inmediato, pues no conocer detalles del mismo puede llevar a generar más incertidumbre e inestabilidad de las que ya se viven desde ayer. Los peruanos tenemos derecho a conocer cada punto de la iniciativa que el Presidente lanzó al finalizar su mensaje al país.

Entendemos que para que el presidente Vizcarra haya hecho un anuncio de tal magnitud debe haberlo evaluado muy bien junto con su gabinete ministerial y su equipo de asesores, por lo que no entendemos la razón para postergar una semana el tener en blanco y negro el texto de una propuesta que sin duda tendrá gran repercusión política, social y económica.

En ese sentido, ha hecho bien el titular del Congreso, Pedro Olaechea, en señalar que mientras el pedido presidencial anunciado no sea presentado de manera formal, tal como hizo hace un año al plantear las propuestas de reformas políticas y electorales, el Parlamento no se pronunciará al respecto. No quedaba asumir otra postura ante el “misterio” con que viene actuando Palacio de Gobierno. Celeridad y transparencia es lo que se necesita.