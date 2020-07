La alta temperatura política, que prevaleció en las últimas semanas en el país, parece haber llegado a su meseta. Lo ideal es que de aquí en adelante vaya descendiendo. La reunión del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y el titular del Congreso de la República, Manuel Merino, es una señal que con diálogo y tolerancia se puede llegar a un objetivo común.

Son nuevos tiempos y la comunicación será muy importante para un trabajo integrado para contener la pandemia del coronavirus y reactivar la economía. El que no sepa comunicarse en política estará hecho, ya que no tendrá la posibilidad de que lo comprendan y menos que convenza. Solo le quedará imponerse y eso solo creará intransigencia y sectarismo, características que no le hacen bien a la democracia.

Cateriano sostuvo que hubo una charla amplia y franca, en la que explicó los objetivos del Gabinete. “Como Congreso vamos a sumar para seguir trabajando en búsqueda de consensos”, dijo el presidente del Parlamento. Son expresiones equilibradas, sensatas y deseosas de lograr resultados en favor de todos los peruanos en una coyuntura crítica. Esperemos que los tropiezos que encontraron el Ejecutivo y el Legislativo para encontrar un camino conjunto queden en el olvido.