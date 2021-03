No es una sino tres tempestades que enfrentamos: la pandemia que no cede sino se transforma, la falta de trabajo con la pobreza subsecuente y la corrupción que no cede ni en las circunstancias dolorosas que se viven.

Frente a ellas hay otras tantas respuestas que corresponden: un plan sanitario, la estrategia que posibilite facilitar condiciones laborales con riesgos calculados y un despliegue ético que defienda la solidaridad. Pero hay algo más que, aunque continúe de un modo distinto, requiere de un manejo muy cuidadoso por sus resultados a futuro: la educación.

El 2020 ha dejado lecciones por recoger y sistematizar en beneficio del año educativo que comienza muy pronto. Cerradas las aulas –luego se sabrá si es posible el retorno– los espacios virtuales son la radio, la televisión y el internet. Estos canales no funcionan eficazmente si no existe la acción pedagógica de los profesores que, con la experiencia –muchas veces amarga del año anterior–llevan consigo la responsabilidad de hacer un esfuerzo distinto para seguir formando a los estudiantes del mejor modo (la presencialidad es insustituible) ante la expectativa de los padres de familia. Dicho de otro modo, será distinta pero la tarea docente es central.

En consecuencia, quienes merecen respaldo especial son los profesores. Por eso no resulta alentador que la primera disposición oficial que se les ha cursado tenga como motivo recibir una “capacitación” sobre las Acciones Disciplinarias en el desempeño docente. Cualquiera sea su destino, iniciar el año priorizando lo que se sancionará –y no lo que se alentará– es casi un voto de desconfianza.