Una tragedia producto de la informalidad

El incendio de un ómnibus en el paradero de Fiori, que ha costado 17 vidas y ha generado inmenso dolor en muchas familias, es producto de la informalidad y de la falta de mano dura de las autoridades para poner orden y evitar que, bajo el argumento de que “todos tienen derecho a trabajar y a ganarse la vida”, la gente haga lo que le dé la gana.

En teoría, el paradero de Fiori ya no existía, pero ahí estaba operando como siempre. Mientras tanto, el municipio distrital, la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no se daban cuenta de nada. A esa cadena se suman los propios pasajeros, que por ahorrar dinero exponen su vida al abordar unidades que no deberían estar en las calles.

Lo sucedido durante la noche del domingo con el vehículo de la empresa Sajy Bus es una tragedia. Son 17 personas las que han perdido la vida de la manera más absurda. Es además una muestra de que nos falta mucho para ser un país donde las normas son respetadas y donde las autoridades hacen bien su trabajo. Queda claro que en los próximos días los responsables sacarán cuerpo y posteriormente Fiori seguirá operando como si nada.

Con el nivel de informalidad que tenemos y que se nota en cada esquina, aunque las autoridades sean las únicas que no la ven, no vamos a ninguna parte como país. ¿Así queremos ser parte de la OCDE? ¿Con paraderos ilegales como los de Fiori y unidades como la siniestrada, que contaba con permiso del MTC, queremos proteger a nuestros ciudadanos y atraer turistas? La tragedia del domingo debe significar un punto de inflexión en la lucha contra el desgobierno en las calles y las pistas.