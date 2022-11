Hasta el momento no se ha llegado a las 87 firmas para la moción de vacancia, número propuesto por sus promotores en el Congreso para entregarla oficialmente. La realidad es que este número no se conseguirá y si no se presenta cuanto antes, los plazos nos serán adversos. Por eso, es que los congresistas firmantes deben garantizar que esta moción inicie su proceso, sea admitida y que Pedro Castillo se vea obligado a acudir al Congreso.

Esta respuesta pública que debe dar Castillo y sus abogados al país será el sustento para la moción de suspensión temporal que los más de 66 congresistas firmantes de la vacancia deben sostener. La suspensión se basa en la constante obstrucción a la justicia que Pedro Castillo realiza desde Palacio de Gobierno y que impide al Congreso, Fiscalía, Contraloría y Poder Judicial ejercer control e investigar a la cabeza de esta organización criminal.

Castillo usa los nombramientos ministeriales y las fuerzas del orden para boicotear a la justicia, ofrece prebendas (obras, empleo, cargos) a sus aliados criminales para evitar que se sepa la verdad y hasta amenaza de muerte a sus exsocios delictivos, quienes desde la clandestinidad temen por sus vidas. Suspender temporalmente a Pedro Castillo reorganizará esta partida de ajedrez que parece “tomada” por la mafia ¡Vamos hacer justicia!