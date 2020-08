No han pasado 10 días desde que Rusia anunció al mundo el proceso de certificación de la vacuna Sputnik contra el Covid-19 -amén de la abrumadora maquinaria de sus rivales que siguió en los días siguientes, para desprestigiar el esfuerzo de sus científicos- y ahora le ha tocado el turno a China para anunciar, también al mundo entero, de que el laboratorio CanSino Biologics, acaba de aprobar la primera patente contra el coronavirus. En otras palabras, los chinos han llegado a una de las etapas más próximas a la hazaña rusa, que creíamos por sus críticas como las de Washington, a la certificación rusa, un proceso que todavía iba a tomar un poco más de tiempo. Estoy persuadido, apreciado lector, de que en pocos días veremos a Donald Trump con anuncios en ese mismo tamaño. Nadie quiere quedarse atrás y por eso la carrera por la certificación y aplicación masiva en las poblaciones del planeta, cobrará mucha sangre, sudor y estrés. Pero todo lo que vemos y lo que aún falta por evidenciar en las relaciones internacionales de las pugnas, será cada vez más intenso. Está en juego el prestigio y el empoderamiento que dará al país que en la práctica logre acabar con la historia magra de la pandemia, volviéndola un asunto del pasado. Pero también los enormes dividendos que dará a los países y a las empresas farmacéuticas que producen la ansiada vacuna. Es una carrera a morir. Solamente cuando los pocos que obtengan la vacuna y hayan logrado asegurar los mercados en los países que la van a requerir, y en consecuencia, no haya más por lidiar, entonces, la vacuna se volverá irrelevante y hasta su precio caerá por los suelos. Pero esta etapa aún es la más lejana. Por ahora las rivalidades son las que van a determinar el decurso de los actores internacionales. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuál es el rol de la Organización Mundial de la Salud en este tema que incluirá a la comercialización de la vacuna, la añorada distribución, para que no quede un solo ser humano sin ser vacunado?. ¿No era que la OMS con China de la mano, había promovido para que la vacuna sea considerada bien público mundial?.