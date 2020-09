Por supuesto que los países de América Latina reciben con beneplácito la manifiesta intención del gobierno ruso de querer vacunar contra el Covid-19 a toda la población de nuestra región, que supera los 630 millones de habitantes.

Es tiempo de dejar el discurso prejuicioso alimentado por los gobiernos de EE.UU., el Reino Unido y China, principalmente, que han visto con enorme recelo el despegue de la ciencia y tecnología médicas de Moscú, en detrimento de las reconocidas empresas farmacéuticas de sus países.

Es evidente que la venta de la anhelada vacuna, vía prometedores contratos, producirá jugosos dividendos y nadie está dispuesto a perder el potencial mercado en ciernes sobre todo luego de meses de intenso trabajo de laboratorio que les permita la espera compensación económica; sin embargo, también es verdad que el interés ruso no es gratuito.

Desde las relaciones internacionales nada lo es. Los rusos al penetrar en el mercado latinoamericano, también lo harán para explayar sus intereses en otros ámbitos de la vinculación interestatal y aunque no me guste, no puedo dejar de reconocer, que es estratégicamente legítimo que lo hagan. Moscú quiere ganarle la partida a EE.UU. y a China, que consideran a nuestra región como su mercado natural.

La diplomacia rusa se viene movilizando de manera espectacular pues a la fecha Moscú habría logrado persuadir para que más de 400 millones de dosis sean adquiridas por nuestros países. Será bueno y pertinente recordar a nuestras autoridades de que recientemente la vacuna rusa ha dado resultados muy buenos en las pruebas de calidad y de que fueron los primeros en dar señales al mundo de sus avances, sorprendiendo con la pretendida certificación.

Rusia, así las cosas, va a restar el espacio vital que Washington y Beijing estaban disputándose, pero también será una inmejorable ocasión para Vladimir Putin, que buscará limpiar su imagen de los señalamientos de la opinión pública mundial, sobre el probado envenenamiento que sufrió Alexei Navalny, el mayor opositor político a su gobierno.