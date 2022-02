El Perú y el gobierno que por desgracia eligió la mayoría de peruanos por razones que los historiadores y antropólogos tendrán que explicar, se encuentran en medio de una severa crisis. Por eso, resulta imposible saber cuál ha sido el criterio del presidente Pedro Castillo para poner en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al congresista Héctor Valer, uno de esos raros e inclasificables personajes que cada cierto tiempo aparecen de la nada en nuestra alicaída escena política.

Recordemos que Valer llegó al Congreso nada menos que por Renovación Popular, el partido de derecha –y de extrema derecha para los que miran la política desde la izquierda– de Rafael López Aliaga. Finalmente, ha terminado jurando ante el presidente Castillo, el sindicalista radical aliado del Movadef que sigue soñando con una asamblea constituyente para llevar al país por la ruta trágica del “socialismo del siglo XXI” que castiga a Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Quién lo entiende?

Entre Renovación Popular y su llegada a la PCM, el congresista Valer pasó por la bancada de Somos Perú – Partido Morado, para terminar en Perú Democrático, integrado por disidentes de Perú Libre, partido que convirtió en jefe de Estado al profesor Castillo. Como vemos, su breve trayectoria política es un verdadero arroz con mango que ilustra muy bien la falta de rumbo de la administración de quien jamás debió llegar a Palacio de Gobierno.

Lo que no llama la atención es que al presidente Castillo no le hayan importado los comentarios machistas y sexistas que alguna lanzaron a la fama a Valer cuando tenía pocas semanas en el Congreso. Si el profesor antes nombró a Guido Bellido pese a sus nauseabundas incursiones en redes sociales que no motivaron ni un ápice de crítica desde la izquierda ya acomodada en el poder, los exabruptos de su nuevo jefe de gabinete no son nada. En esto sí hay lógica.Se entiende que poca gente de valía haya querido aceptar un ministerio y en especial la PCM, pero lo de Valer es crítico. ¿Tendrá las credenciales y la solvencia política necesarias como para suplir las falencias de un mandatario que no ata ni desata? Lo dudo. Lo ideal hubiera sido colocar un premier de peso que se haga cargo del país, mientras Castillo deambula por Palacio de Gobierno con su sombrero, tratando de aprender cómo se lidera un país al borde del descalabro. Nada de eso se ve en el horizonte.