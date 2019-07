Celebramos nuestras Fiestas Patrias, la fiesta de todos los peruanos, porque hablar de patria es hablar de pueblo y nosotros somos el pueblo peruano, compartimos una misma historia y un mismo territorio, aunque este sea muy variado según las diversas regiones. Compartimos también a los mismos héroes: Miguel Grau, Francisco Bolognesi, José Abelardo Quiñones y muchos otros, así como compartimos a nuestros grandes santos: Rosa de Lima, Martín de Porres y otros. El Perú es una tierra “ensantada”, como dijo el papa Francisco en la visita que nos hizo el año pasado. El Perú es patria de héroes y de santos. También de esos héroes anónimos que día a día se inmolan por sacar adelante a su familia y al país; y de esos santos “de la puerta de al lado”, como los llama el mismo Papa refiriéndose a la multitud de personas que procuran ajustar su vida al Evangelio y, de esa manera, aportan igualmente al bien común de la nación. Héroes y santos que no se encierran en sus propios intereses, sino que saben que ser parte de un pueblo es “ser por otros, con otros y para otros”.

Los peruanos tenemos grandes desafíos. Cada año son miles y miles los bebés que nacen en situación de indigencia, los pobres que mueren por falta de medios para curar sus enfermedades, los niños y adolescentes que no reciben una adecuada educación escolar, los jóvenes y adultos que no encuentran un trabajo digno. La inseguridad ciudadana y los conflictos sociales van en aumento, mientras disminuyen el crecimiento económico y el cultivo de los valores. No es, pues, tiempo de enfrentamientos ni exclusiones. Todos formamos parte del pueblo peruano y la única manera de llevar al Perú por la senda del desarrollo humano integral es trabajando unidos. Pasemos del “que se vayan todos”, y del “esto va” o “esto no va”, al “yo voy”, pero no voy solo, porque soy parte de un pueblo, sino que “vamos todos”. En el Perú hay espacio para todos, hay recursos naturales suficientes para todos, hay héroes y santos por todas partes. Busquemos lo que nos une y, a partir de ahí, vayamos avanzando. No estamos solos en esta tarea. El Señor de los Milagros es peruano.