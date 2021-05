Escribo este artículo convencido de que el escritor Mario Vargas Llosa jamás se enterará de él, pero no importa: no lo escribo por él, sino por mí. Lo escribo porque siempre asumí, con absoluta certeza, de que el Premio Nobel había guiado su vida política contaminado por el virus del revanchismo, el rencor y la venganza desde aquella vez en que en junio de 1990 sucumbió ante un político ignoto, que ni siquiera rozaba los laureles y las jerarquías que ya en esos años su intelecto literario exhibía. Siempre creí que su arriesgada apuesta por Ollanta Humala, en 2011, y por PPK, en 2016, corrían a cuenta no de una preocupación genuina por su país, de su defensa inquebrantable por la democracia o los cauces de un modelo económico innegociable e imprescindible para los cánones del liberalismo sino que eran obra de una bilis insana, del sinsabor de una derrota vergonzosa fermentada en las tinajas del tiempo y maceradas por el vinagre de la frustración. Hoy siento que me equivoqué. En una entrevista a César Hildebrandt, en noviembre de 1992, Vargas Llosa le recuerda a su interlocutor que había prometido guardar silencio sobre la aciaga derrota electoral del Fredemo pero debió quebrar sus intenciones por la ruptura de la democracia acaecida meses antes. Allí empezó y en ello se basó la furiosa enemistad que mantuvo con el apellido Fujimori. Pero lo que demuestra que erramos quienes catalogamos así al autor de La ciudad y los perros es su actual decidida postura ante la opción suicida que representa para el país el candidato Pedro Castillo. Ahora es posible entender a cabalidad que el peruano más célebre de todos los tiempos siempre actuó en base a principios y convicciones, que se las jugó por su patria y que su guerra sin atenuantes contra el comunismo no se detuvo aún ante el embate de los cultores del odio y sus ataques revestidos de miseria. Más allá de los resultados del 6 de junio, su decisión es histórica. Entre tantos galardones, no será la más importante, pero sí la página fundamental que necesitaba su biografía.