VATICANO: LA CUMBRE CONTRA LA IMPUNIDAD SEXUAL

El papa Francisco ha sorprendido a los millones de católicos en el mundo y, en general, a la sociedad internacional, con la realización de una cumbre eclesial en el propio Vaticano para abordar sin tapujos el tema tantas veces postergado y hasta ocultado, de los abusos sexuales contra personas vulnerables, y que generan una secuela en el tamaño de traumática y que podría ser para siempre. Es verdad que puede atenuarse con ayuda especializada, pero en general, también lo es que por sus consecuencias, sopesa más dicha posterior etapa que la posibilidad de una recuperación a cuenta gotas. Para que realmente las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia puedan referir que han superado la desgraciada experiencia debe producirse un resultado con justicia donde se imponga el peso de la ley. Francisco está detrás de este asunto y por eso ha dicho en la apertura de la reunión: “El santo pueblo de Dios nos mira y no solo espera de nosotros simples y obvias condenas, sino todas las medidas concretas y eficaces que se requieran. Hace falta ser concretos”. El papa lo que ha dicho es que si acaso existen imputaciones penales -acusaciones- contra sacerdotes, monjas, obispos, u otros miembros del clero y, en general, de los laicos de la Iglesia, no puede agotarse el problema con solamente un castigo verbal. La experiencia del Santo Padre en su viaje pastoral a Chile en enero de 2018, lo movió. Por esa razón a Bergoglio se le ve decidido a encarar este delicado con profundidad. El sumo pontífice es consciente de que un sacerdote, un obispo, o un laico comprometido, si ha cometido el delito de abuso sexual ya no es admisible escudarlo como ha sucedido en el pasado imponiéndole sanciones espirituales por el “pecado” consumado -caso Luis Figari-. Es verdad que la Iglesia ha pasado por experiencias tan complejas y censurables -por ejemplo, el pontificado de Rodrigo Borgia (Alejandro VI) - 1492 a 1503-, como las que en los últimos años han sido reveladas, pero lo es también que la Iglesia es trascendente e incólume superando a sus malos miembros. La Iglesia, que está investida de una autoridad moral histórica, debe llegar lejos en este tema.