​Velocidad permitida pero realista

Empezaré diciendo que, por razones de transparencia, voy a dejar de escribir análisis político en esta columna. Me postulo a las elecciones congresales y, ya largado el proceso, no deseo comprometer al diario Correo en la más mínima suspicacia; por lo que acordé con su director para Lima que mis columnas iban a tratar temas ajenos al devenir político nacional hasta que termine mi participación en la elección. Y es lo mejor. Dicho esto, hoy me referiré a la disposición municipal de reducir la velocidad en la autopista de la Costa Verde. Y es que me la olía. Yo la uso frecuentemente y la disfrutaba mucho, al menos cuando no estaba sobrecargada. Pero no iban a faltar los tontines que, envalentonados por unos tragos extra que hicieron emerger al “Ayrton Senna” que creen llevar dentro, la iban a transformar en una autopista de la muerte simplemente porque no saben manejar. Y al ser reiterativos los accidentes, como suele hacerse en el Perú, o era el control de velocidad o los rompemuelles. Por desgracia, estamos en una sociedad que carece de autocontrol mínimo, donde prevalece el espíritu anárquico, centrífugo, disperso y caótico. Sin embargo, le sugiero al alcalde Muñoz que ponga el límite de velocidad en 70 km/h y no en 60 km/h. La experiencia de la autopista Gambeta debiera ilustrar el despropósito. Una velocidad de 60 km/h lleva a muchos conductores a “curarse en salud” y andar a peligrosos 40 o 50 km/h y por la izquierda en una vía rápida. Incluso debiera pensar en colocar límites por rangos de hora. Pero fijar en 60 km/h el tope para todo el día va a restarle nivel de servicio a esa gran vía de Lima. No se trata de poner límites "irrealistas" que solo terminen por hacer más gorda la caja municipal, como sucede en el Callao. De paso, sería ideal que en el Primer Puerto se fije también en 70 km/h el límite de velocidad.