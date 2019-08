VENEZOLANOS: ECUADOR YA NO PUEDE PUENTEAR

La indetenible oleada migratoria venezolana está llevando al gobierno de Ecuador a adoptar medidas que antes no hubiera hecho. Lo voy a explicar.

La gran cantidad de hermanos llaneros que dejan su país por la gravísima situación político-económica a que ha llevado al país el régimen de facto de Nicolás Maduro, ha venido siendo direccionado en Sudamérica hacia Colombia y Perú. Esta aseveración es incontrastable. En el país cafetero van por el millón y medio y en el Perú camino a los 900,000 en los últimos dos años. En ese lapso, Ecuador solo ha servido de tránsito (puente) para los venezolanos que buscaban como últimos destinos Perú, Chile y Argentina, principalmente. A pesar de los esfuerzos realizados en el marco del Grupo de Lima, por abordar el asunto de la desbordada salida de los ciudadanos de Venezuela, nadie ni nada pudo lograr persuadir a que Quito decidiera albergar como una suerte de cuota -lo que hicieron los europeos con los sirios que huyendo de la guerra llegaron hasta el Viejo Continente-, a una importante cantidad de migrantes.

Seamos claros. Ecuador no ha tenido la menor intención de recibirlos y por eso apenas lograban cruzar la frontera colombo-ecuatoriana, brindaban todas las facilidades a los viajeros y los movilizaban en interminables convoyes hasta la frontera con Perú para que siguieran su curso. Solamente, al percatarse que Perú y Chile establecieron medidas más específicas y exigentes para el ingreso en sus territorios como el requisito de contar con pasaporte y visa, el presidente Lenin Moreno, en acto reflejo, está haciendo lo mismo. La medida de pedir visa a los migrantes es soberana y sobre eso poco puedo comentar; sin embargo, llamo la atención que lo hagan como consecuencia de hallarse sin salida frente a una realidad en la región que pudo ser mejor administrada. Las autoridades ecuatorianas no han tenido la menor intención de tender la mano a los venezolanos, lo que no se puede decir de Colombia y Perú. La frontera norte de Ecuador es un caos. Los cuadros dramáticos en el puente internacional de Rumichaca son incontables, volviéndose la zona un verdadero cuello de botella, como el que hemos tenido en su momento colombianos y peruanos. Hace rato, los gobiernos de la región deberían crear líneas generales y comunes para afrontar un problema que dejó de ser solamente venezolano.