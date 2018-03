Vergüenza nacional

Lo que se aprecia en los audios y los videos no es del otro mundo, lo hacen varios congresistas, bajo el lema de traer desarrollo para su región, consiguiendo presupuesto del gobierno. Pero, esto no quiere decir que puedan despacharse el dinero de todos para sus intereses, sino que también hay un gobierno y un alcalde o gobernador regional que lo permiten.

Qué vergüenza da volver a tener que escuchar audios y ver videos con la verdadera careta de nuestros políticos; pero más todavía por tratarse de legisladores que creen poder engañar al público diciendo que su voto es por la gobernabilidad y no por la vacancia presidencial.

¿Ahora le creen al grupo de Kenji Fujimori cuando asegura que apoya al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski porque desea el desarrollo del país? No sean tan ingenuos, que la pasión “antikeiko” no les ciegue, no sean borregos, que las redes sociales no les manipulen.

Vamos a seguir viendo estos capítulos vergonzosos porque tenemos parte de la culpa al elegir a estos vendepatrias, porque eso es lo que son. Se reparten el Estado para salvar la institucionalidad, para resguardar la investidura presidencial, para proteger el honorable cargo de jefe de Estado. ¡Qué abuso!

¿Quién puede creer que Kenji Fujimori no ha sido el operador de Kuczynski para conseguir los votos contra la vacancia? ¿Creen que a los denominados “Avengers” no les han ofrecido obras, puestos o dinero?

Si les queda un poco de moral, las otras agrupaciones políticas deberían denunciar este tipo de negocios y revelar qué está ofreciendo el gobierno a cambio de quedarse hasta el 2021. ¿O van a seguir afirmando que analizarán con sus asesores lo mejor para el país? ¿O van a decir que lucharán contra la corrupción caiga quien caiga?

A nuestra clase política no le queda crédito, está en una peligrosa zona de riesgo, así que un paso más en falso y lo que hará la ciudadanía es mandarla al Infocorp de la decencia. Queremos respuestas.