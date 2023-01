La política peruana muchas veces es surrealista, y sería también risible si no fuera porque en algunos casos los protagonistas de estas situaciones terminan convertidas en autoridades. Por estos días, a raíz del inicio de la gestión de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima y de los 64 años de la Revolución Cubana, han salido a hablar y opinar algunos personajes de la izquierda que si tuvieran un poco de sangre en cara, tendrían que mantenerse en silencio.

Irónico ver a representantes de la corrupta e inepta izquierda villaranista, opinando sobre la gestión de López Aliaga, que no tiene en el cargo ni 48 horas. Son los que no dicen una palabra sobre los peajes de la corrupción negociados con Odebrecht ni de la campaña electoral que le pagaron a Susana Villarán siendo autoridad en funciones. Son los que hacen ascos a las cochinadas de otros, pero no a las de sus amigos y “compañeros de ruta”.

Recordemos a estos personajes cuando nos decían que Villarán hizo campaña con recursos obtenidos con cenas en chifas y rifando televisores, o a los que desde la función pública pedían “panetoncitos” a las empresas que ganaban licitaciones en la Municipalidad de Lima. Todo un ejemplo de honestidad, ¿verdad? Por eso cuentan con toda la “autoridad moral” para criticar y dar cátedra de una limpia gestión, ¿cierto?

Pero no son los únicos. Por estos días también han aparecido congresistas castillistas que llaman “dictadura” al gobierno de Dina Boluarte y cuestionan el accionar de las fuerzas del orden al momento de neutralizar actos violentos, pero que alaban los 64 años de tiranía criminal que manda en Cuba, donde millones de ciudadanos se mueren de hambre en nombre del comunismo y de asesinos de alto vuelo como Fidel Castro y el “Che” Guevara”.

Incluso hay una congresista de Perú Libre por Arequipa que ha lanzado un tuit saludando el aniversario de la Revolución Cubana como símbolo de “resistencia contra el “imperialismo yanqui”, cuando es sabido que la dama cuenta con dos propiedades inmuebles en Estados Unidos. ¿Por qué mejor no llevó su plata a invertirla en La Habana? ¿Por qué obtener beneficio económico y dólares de un país y un sistema que tanto dice rechazar? Esta es nuestra izquierda, señores, de risa si no fuera porque algunas veces obtienen poder y capacidad decidir.

