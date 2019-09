violencia inaceptable

Mientras los reflectores se centran en la Comisión de Venecia, en el audio de un grupo de legisladores referido a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional que se verá el lunes y en el hábeas corpus presentado por Keiko Fujimori en última instancia para salir en libertad, no dejemos de prestar atención a la sanción que se debería aplicar a un grupo de legisladores de izquierda por desórdenes y actos de violencia cometidos en el Congreso.

Ningún país civilizado, por más atención que esté prestando a diversos temas políticos, puede dejar de lado al menos una investigación a un grupo de legisladores como presuntos azuzadores de los actos de violencia ocurridos el miércoles 11 de setiembre, cuando se permitió el ingreso de trabajadores del sector minero. Los congresistas Humberto Morales y Hernando Cevallos, así como María Foronda y Rogelio Tucto, tendrían que responder.

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, ha precisado que dependerá de su grupo de trabajo tomar la decisión de si se abre o no una investigación a los mencionados congresistas, lo cual, creo yo, sí debería darse, pues los legisladores tienen una responsabilidad y no pueden andar de azuzadores de actos de violencia, tal como sucedió esa misma semana en las puertas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Si los miembros de la Federación de Trabajadores Mineros del Perú tienen reclamos y se apoyan en congresistas de izquierda pese a ser estos antimineros, está muy bien. A lo que no se puede dar cabida es a la violencia como instrumento de lucha para obtener beneficios laborales, sociales u otros. Eso es inaceptable. Los tiempos de las tomas de locales o de carreteras deben quedar atrás o ser sancionados si se llevan a la práctica. Para eso tenemos leyes.

La Comisión de Ética debería actuar de inmediato, sin hacerla larga. Si no se toman acciones ahora, no se quejen después si una turba provista de palos toma el Congreso con el apoyo de legisladores como los que vimos en la puerta del MTPE y nadie se hace responsable. Los reclamos laborales y sociales pueden ser bienvenidos, pero no pateando la legalidad bajo el amparo de congresistas que deberían ser los primeros en defenderla.